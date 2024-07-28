Продажи умных колонок за полгода выросли почти на 70%

За первые шесть месяцев этого года продажи умных колонок на российском рынке выросли на 69% в денежном и на 44% в количественном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

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Так, за указанный период покупатели приобрели 2,2 млн таких устройств на общую сумму 20 млрд рублей. Средняя стоимость этого девайса составила 8,9 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе Группы М.Видео - Эльдорадо.

На данный момент в топ-5 брендов в денежном и штучном выражении входят продукты следующих компаний: "Яндекс", VK, Сбер, Xiaomi и Apple.

Популярность умных колонок среди россиян руководитель департамента "Телеком и Гаджеты" Екатерина Иксанова объясняет активным развитием голосовых ассистентов. Они, в частности, умеют поддерживать диалог, рассказывать сказки детям и запоминать контекст беседы.

"Разработчики постоянно совершенствуют языковые модели, и сегодня умная колонка - это не просто гаджет для развлечений, а персональный цифровой помощник и ассистент", - отметила она.



20 млрд рублей заплатили россияне за умные колонки в первом полугодии, купив 2,2 млн таких устройств.

В целом спрос на умные устройства наблюдается не первый год: за первые шесть месяцев прошлого года продажи смарт-товаров увеличились на 30% в штуках и на 40% в деньгах, сообщали ранее в МТС.

"Главным драйвером роста этой категории остается спрос на колонки с голосовым ассистентом", - заявили там.



Ранее исследования показывали, что больше половины россиян пользовались голосовыми помощниками хотя бы один раз. Чаще всего для того, чтобы найти что-то в интернете, надиктовать текстовое сообщение или построить маршрут на карте.