SpaceX назвала новую дату первой в истории космонавтики частной миссии

Сара Уокер, директор SpaceX по управлению миссией Dragon, во время пресс-конференции, посвящённой предстоящей миссии астронавтов Crew-9 на МКС, назвала новую дату первого в истории космонавтики частного выхода в открытый космос.

© Ferra.ru

Речь идёт о спонсируемой американским предпринимателем Джаредом Айзекманом частной орбитальной экспедиции Polaris Dawn. Ранее было объявлено, что Polaris Dawn должна была состояться 31 июля. Причины, по которым экспедицию перенесли, не уточняются, но, очевидно, связано это с аварией ракеты Falcon 9, без которой выход на орбиту невозможен. Миссия Polaris Dawn будет доставлена на орбиту носителем Falcon 9, но только после полёта астронавтов на МКС.

Полёт к МКС — миссия SpaceX Crew-9 — состоится в августе, не ранее 18 числа, а уже после, «через некоторое время», в космос отправятся члены частного экипажа Polaris Dawn. В обоих случаях экипажи будут доставлены на орбиту кораблём Crew Dagon на ракете Falcon 9. Поэтому «частники» попадут на орбиту, скорее всего, в середине-конце августа.