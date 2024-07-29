Названы самые популярные смартфоны дешевле 20 000 рублей

Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей.

При выборе таких устройств Щербаченко советует обращать внимание на несколько важных параметров: производительность (не менее 4 ГБ ОЗУ и современный процессор), автономность (емкость аккумулятора от 4000 мАч) и качество камеры, которое является вопросом личного предпочтения. Кроме того, перед покупкой рекомендуется просмотреть отзывы о конкретной модели.

Подходящими под эти параметры смартфонами оказались – Poco M6 Pro Global Version, Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 12S, Poco M5s, а также Realme 11. Все перечисленные модели имеют диагональ экрана не менее 6,4 дюйма, современный процессор, разнообразный набор камер, а также аккумулятор на 5000 мАч и больше.