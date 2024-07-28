В России разработали кибернетический костюм для музыкантов

Ученики Российской академии музыки имени Гнесиных разработали уникальный киберкостюм для обучения людей сложным моторным навыкам. Этот костюм может стать инструментом для развития мышечной памяти при игре на новых для пользователя инструментах и при восстановлении музыкантов после травм. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу программы «Приоритет 2030» Минобрнауки РФ.

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Нательный нейроинтерфейс обеспечивает эффективное усвоение моторных навыков за счет нейротрекинга и функциональной электростимуляции. Проект включал в себя создание и тестирование нейрокалибровочного квеста виртуальной реальности, который позволяет воспроизводить тактильные ощущения с точностью до 85%. Кроме того, был успешно завершен эксперимент по передаче моторных навыков игры на барабанах.

Киберкостюм станет одним из первых проектов лаборатории прикладных исследований и разработок Центра развития творческих компетенций РАМ, где команды из различных вузов, научных организаций и компаний - представителей реального сектора разрабатывают уникальные продукты на стыке различных видов искусств и иных отраслей знаний.

Российская академия музыки имени Гнесиных планирует провести совместное исследование с центром биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ и Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России по эффективности нейростимуляции в музыкальной педагогике. Кроме этого, в 2024 году планируется создание цифровых копий моторных навыков выдающихся преподавателей академии.