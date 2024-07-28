Россиян предупредили о вреде синего света от смартфона для кожи

Синий свет, исходящий от экранов смартфонов, компьютеров и телевизоров, не только влияет на качество сна, но и может стать причиной различных проблем со здоровьем кожи. Об этом сообщает издание 3DNews, ссылаясь на публикацию на сайте ScienceAlert.

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Во-первых, синий свет увеличивает выработку меланина, что может привести к появлению пятен на коже лица. Эта проблема особенно актуальна для людей с темной кожей или для тех, у кого гиперактивная работа меланинового пигмента.

Кроме того, синий свет может разрушать коллаген – структурный белок, который является основным компонентом кожи. Это может привести к преждевременному старению кожи и появлению морщин. Однако, чтобы этот эффект проявился, необходимо длительное и непрерывное «облучение» синим светом на близком расстоянии.

Еще одна проблема, связанная с синим светом, заключается в том, что он угнетает выработку мелатонина, что может привести к проблемам со сном. Недостаток сна, в свою очередь, может спровоцировать воспалительные процессы в организме и ухудшить состояние кожной поверхности.

Для людей с чувствительной кожей рекомендуется использовать косметические средства защиты широкого спектра, которые могут помочь смягчить отрицательное воздействие синего света. Однако, стоит отметить, что исследований о пользе этих средств для защиты от света экранов гаджетов не проводилось.