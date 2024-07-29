Xiaomi представила умную пепельницу с блокировкой запаха сигарет

Краудфандинговая кампания для умной пепельницы Pule началась на платформе Xiaomi Youpin. Об этом сообщает издание Gizmochina. Pule способна удалять неприятные запахи и минимизирует вред от пассивного курения. Пепельница поддерживает магнитную зарядку.

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Пепельница Pule создана для снижения загрязнения воздуха в помещениях, где есть курильщики. Она поможет некурящим избежать вдыхания вторичного дыма. Дым содержит множество вредных веществ, таких как смола, никотин, формальдегид и соединения аммония. Традиционные способы рассеивания дыма оказались недостаточным решением проблемы, так как даже при открытом окне большое количество вредных газов и едкого запаха все равно проникает в воздух.

Умная пепельница Pule оснащена четырехслойной системой очистки, состоящей из плазменного генератора, композитного фильтра для воды, фильтра HEPA H12 и слоя активированного угля с высоким содержанием йода. Этот механизм эффективно борется с загрязнением воздуха в небольших помещениях. Технология гидролиза, используемая в устройстве, демонстрирует высокую растворимость никотина и других вредных веществ. Специальная волокнистая сетка поглощает смолу и удаляет вредные вещества из дыма.

Во время работы плазма разлагает и осаждает небольшие молекулярные соединения, ответственные за запахи, и уничтожает микроорганизмы. Отдельные элементы умной пепельницы можно очищать и использовать повторно, благодаря чему устройству можно похвастаться долговечностью. Батарея умной пепельницы имеет большую емкость, обеспечивая длительное время работы без подзарядки. Сдвижная крышка пепельницы оснащена светодиодной полоской, предупреждающей о низком уровне заряда батареи.

Стоимость умной пепельницы Pule на этапе краудфандинга составляет 200 юаней, что по курсу на 28 июля 2024 года равно примерно 2,4 тыс. руб.