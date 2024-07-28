Космонавт Артемьев высказался о высадке американцев на Луну

Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев сказал, что не сомневается в том, что американцы действительно были на Луне. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 28 июля.

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— Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет, — передает слова Артемьева РИА Новости.



Кроме того, он отметил, что считает отрицающих факт миссии американцев на Луне схожими со сторонниками идеи о плоской Земле, передает агентство.

В Роскосмосе подтвердили, что астронавты из Соединенных Штатов Америки высаживались на поверхность Луны.

Соответствующее заявление в рамках выступления в Госдуме сделал глава корпорации Юрий Борисов.

Днем ранее Артемьев назвал черты характера людей, которые верят в плоскую Землю. По его словам, к «плоскоземельщикам» стоит относится с юмором.

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Космонавт поделился инструкцией о том, что делать при встрече с инопланетянами. По его словам, необходимо сразу сделать селфи. Чтобы те люди, которые пришли после вас, они поняли, что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией.