Россиян предупредили о неотличимых от оригинала мошеннических сайтах

Мошенники могут создать визуально неотличимую копию любого сайта или даже взломать его. Они обычно подделывают страницы популярных ресурсов, таких как соцсети, «Госуслуги», личные кабинеты банков и интернет-магазины. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, нужно быть внимательным при вводе персональных данных и проверять адресную строку браузера. Об этом сообщает издание «RT на русском», ссылаясь на слова заведующего кафедрой КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василия Шутова.

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Шутов также поясняет, что важно знать понятие «домен», чтобы отличать настоящий сайт от поддельного. Он разъясняет, что домен первого уровня – это последняя часть адреса сайта, например .com, .org, .net, .ru, а домен второго уровня – это имя сайта перед ним, например google.com, wikipedia.org, yandex.ru. Мошенники часто используют похожие домены второго уровня, чтобы обмануть пользователей, например, goog1e.com вместо google.com.

Специалист советует использовать специальные сервисы, такие как WHOIS-сервисы, которые позволяют узнать информацию о владельце домена, и обращать внимание на SSL-сертификаты – значки замка в строке браузера. Также он рекомендует убедиться, что сайт использует защищенное соединение и не переходить по подозрительным ссылкам.

Помимо этого, Шутов предлагает обновлять браузер и его плагины, так как каждое обновление приносит новую защиту от уязвимостей в безопасности. Наконец, он заключает, что внимательность к доменным именам и постоянная проверка подлинности сайта помогут избежать обмана.