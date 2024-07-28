Пусконаладочные испытания модуля Starliner проведут в космосе

В течение двух суток, 27-28 июля, непосредственно на орбите будут проведены критические пусконаладочные испытания на предмет качества безопасности для экипажа космического модуля Boeing Starliner.

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Испытания будут проведены под руководством NASA. На пристыкованном к МКС модуле будут проведены испытания 27 маневровых двигателей, чтобы убедиться, что они будут работать должным образом между отстыковкой и возвращением в атмосферу. Вместе с тем будут проведены и параллельные испытания для подтверждения того, что пять известных утечек гелия в системе наддува двигателей не ухудшились.

Утечка гелия была зафиксирована при подлёте Starliner к МКС в июне. С того момента специалисты NASA провели несколько раундов анализа и вычислений, чтобы понять, что произошло. В итоге выяснилось, что расположенные в кормовой части двигатели в течение длительного времени подвергались воздействию прямых солнечных лучей, в результате чего работали при температурах выше нормы. Это, а также интенсивная работа двигателей во время сближения со станцией, вероятно, повлияли на характеристики. В одном из двигателей обнаружили деформацию тефлонового уплотнения.

Теперь предстоит выяснить, поможет ли подготовленный герметик провести безопасное возвращение на Землю астронавтов Boeing NASA Бутча Уилмора и Суни Уильямс, которые находятся на МКС уже шесть недель вместо восьми запланированных суток.