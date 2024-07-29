Названа дата отправки к МКС корабля Crew Dragon с российским космонавтом

Как сообщило NASA, американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, в состав которого входит космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Александр Горбунов, отправится на Международную космическую станцию 18 августа.

Россиянин полетит в экипаже вместе с американскими астронавтами Зеной Кардман, Ником Хейгом и Стефани Уилсон.

Напомним: в июле 2022 года было подписано соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских Crew Dragon и американских астронавтов на российских "Союзах МС".

Перекрестные полеты отвечают интересам и России, и США: добавляют больше уверенности в безопасности на орбите. При отмене или существенной задержке запуска любого из кораблей они обеспечивают присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

Осенью 2022 года на станцию на Crew Dragon прилетела Анна Кикина. В марте и августе 2023-го - Андрей Федяев и Константин Борисов. В марте нынешнего года на корабле Илона Маска полетел Александр Гребёнкин.