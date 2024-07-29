Samsung подставила победителей Олимпиады плохой прошивкой Z Flip 6

Запланированный компанией Samsung PR-ход во время Олимпийских игр в Париже обернулся неудачей. Компания подарила каждому спортсмену лимитированную версию смартфона Galaxy Z Flip 6, украшенного олимпийской символикой. Однако из-за ошибки в прошивке медалисты не смогли сделать фото на церемонии награждения.

Об этом со ссылкой на видео из TikTok сообщает Telegram-канал Wylsacom Red.

«Samsung настолько торопилась поставить в Париж тысячи устройств, что проглядела баг в прошивке. Медалисты банально не смогли сфотографироваться на пьедестале», – пишет автор блога.



Ухудшает ситуацию то, что Samsung Galaxy Z Flip 6 – единственный смартфон, который спортсменам разрешено брать с собой на пьедестал почета. На опубликованном видео видно, что олимпиадников расстроил факт неисправности устройства. Один из них даже изобразил, что хотел бы выбросить предоставленный девайс прямо во время церемонии награждении, что развеселило публику.

Летние Олимпийские игры 2024 – это тридцать третьи по счету летние Олимпийские игры, которые проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Париж уже принимал у себя летние Олимпийские игры в 1900 и 1924 года и по окончании Игр 2024 года станет вторым городом, трижды принимавшим летние Олимпийские игры, после Лондона.