Российские ученые нашли способ усилить добычу нефти и газа

Саратовские учёные разработали и испытали технологию, позволяющую увеличить объём добываемой нейти и газа

© Ferra.ru

Инженеры из Саратовской области разработали технологию, которая помогает увеличить добычу нефти и газа. Новую методику успешно испытали на одном из самых сложных газоконденсатных месторождений в мире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и энергетики.

Технология, созданная в инженерно-техническом центре «Фракджет-Волга» под руководством Олега Воина, уже принесла результаты. На Оренбургском месторождении с её помощью удалось увеличить дебит нефти в восьми скважинах в 1,7-3,97 раза. Этот метод был также успешно применён на Астраханском месторождении, где продуктивный пласт залегает на глубине около 4 000 метров.

Суть технологии заключается в кислотоструйном бурении, которое увеличивает приток углеводородов. Используя установки гибких насосно-компрессорных труб, создаются дополнительные боковые стволы. Кислотный состав прокачивается под высоким давлением, разрушая породу и формируя новые пути для добычи сырья. Эта методика позволяет вовлекать в добычу ранее не использованные участки залежей нефти и газа.