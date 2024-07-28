Эксперт рассказал, как сэкономить заряд смартфона

Россиянам рассказали о самых частых причинах быстрой разрядки смартфона, а также дали советы, как продлить срок службы аккумулятора.

«Батарея расходуется не только при использовании приложений, но и при их работе в фоновом режиме. Особенно если вы не закрываете вкладки и у вас постоянно включены карты с геолокацией, соцсети и видеопроигрыватели», — рассказал Илья Казаков, технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент».



Также он подчеркнул, что максимальная яркость экрана заставляет смартфон перегреваться и тратить заряд.

«Отрегулируйте её в соответствии с окружающей средой — ярко, когда солнечно, тускло, когда темно», — посоветовал он.



Помимо этого, высокие температуры могут привести к более быстрому разряду батареи, предупредил собеседник RT.

«Перегреваться телефон может из-за жары на улице или выполнения ресурсоёмкой работы процессора», — отметил эксперт.



Вместе с этим использование неоригинального адаптера питания может привести к неправильной регулировке напряжения и перегреву устройства, добавил он.

«При использовании адаптера стороннего производителя проверьте его совместимость с характеристиками вашего устройства», — объяснил специалист.



По его словам, чтобы продлить срок службы аккумулятора, для начала надо проверить приложения, потребляющие заряд батареи.

«Для Android: перейдите в «Настройки» > «Аккумулятор» > «Использование аккумулятора». Для iOS: перейдите в «Настройки» > «Аккумулятор». Так вы увидите процессы и приложения, которые используют заряд аккумулятора. Проверьте, не расходует ли какое-то конкретное приложение или процесс заряд быстрее обычного», — объяснил Казаков.



Также он посоветовал отключить пуш-уведомления.

«Скорее всего, ваш телефон ежеминутно сообщает вам о скидках на маркетплейсах, о новых письмах на почту, о лайках в соцсетях и вообще обо всём, что происходит в десятках установленных приложений. К тому же если ваша учётная запись связана с электронной почтой, то ваш телефон постоянно синхронизируется с сервером. Всё это изводит батарею смартфона, поэтому отключите ненужные уведомления — оставьте только самые важные», — подчеркнул Казаков.



Он посоветовал включить режим экономии заряда батареи или энергосбережения — это увеличит срок службы аккумулятора.

«Кроме того, стоит ограничить фоновые данные. Некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже когда вы ими активно не пользуетесь, расходуя заряд батареи. Затем попробуйте отключить динамические обои и двигающиеся виджеты — они радуют глаз, но тратят заряд», — предупредил специалист.



Ещё он порекомендовал всегда обновлять программное обеспечение телефона.

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«Обновления ПО часто включают исправления ошибок, которые могут устранить проблемы, приводящие к разрядке аккумулятора», — рассказал Казаков.



Чтобы не остаться без связи в самый неподходящий момент, по его мнению, важно следить за состоянием аккумулятора.

«Для этого выбирайте оптимальные методы зарядки — не допускайте падения уровня заряда ниже 20%, не оставляйте телефон заряжаться на ночь, прекращайте зарядку, как только достигнете 100%. Эти методы минимизируют нагрузку на аккумулятор и продлевают срок его службы», — заключил эксперт.



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