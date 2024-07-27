Китай пригласит не менее 50 стран к участию в проекте своей лунной станции

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте Международной лунной научно-исследовательской станции (International Lunar Research Station, ILRS).

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Инженер заявил, что Китай хочет видеть среди своих партнёров по исследованию Луны как «страны глобального Юга, развивающиеся страны БРИКС», так и западные страны. У Вэйрен подчеркнул, что китайское космическое ведомство подписало соглашения о сотрудничестве по станции ILRS с более чем 10 государствами и около 30 иностранными исследовательскими институтами.