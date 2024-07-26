Проблемы с Intel 13-го и 14-го поколения не исправить: все повреждения необратимы

Процессоры Intel 13-го и 14-го поколения столкнулись с серьезной проблемой: воздействие повышенного напряжения может привести к необратимым повреждениям. Несмотря на готовящееся в середине августа обновление, призванное устранить "первопричину", существующие ухудшения невозможно обратить вспять, пишут СМИ.

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Intel признала наличие проблемы, подчеркнув, что патч предотвратит будущие случаи, но не исправит уже пострадавшие процессоры. Intel советует пользователям немедленно обновить BIOS материнской платы и придерживаться настроек Intel по умолчанию, чтобы уменьшить возможный ущерб.

Нестабильность была связана в первую очередь с высоким напряжением, однако в качестве фактора, способствующего возникновению проблемы, была также названа проблема окисления при производстве. Intel подтвердила, что проблема повышенного напряжения может затронуть все ПК-процессоры 13-го или 14-го поколения, потребляющие 65 Вт и более энергии.

Однако компания не остановила продажи, не объявила отзыв и не продлила гарантию, что не может не беспокоить многих пользователей.