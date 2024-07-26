На дне Тихого океана нашли источник кислорода

Исследователи из Шотландской ассоциации морских наук обнаружили источник кислорода на дне Тихого океана. Об этом сообщает National Geographic.

Открытие сделала команда ученых под руководством профессора Эндрю Свитмана. Согласно их открытию, металлические конкреции на дне Тихого океана в зоне Кларион-Клиппертон генерируют кислород с помощью электролиза морской воды. Как пояснили ученые, из-за разности электрического потенциала в ионах металлов в конкрециях происходит электрический заряд. Именно он разделяет морскую воду на кислород и водород.

При этом первые гипотезы о генерации кислорода появились еще 10 лет назад, но тогда ученые предположили, что ошиблись в выводах. Однако после 10 лет изучения феномена они пришли к выводу, что камни на дне Тихого океана действительно производят кислород из воды.

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