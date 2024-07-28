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Американская космическая компания провела испытания надувного модуля

Американская космическая компания Sierra Space провела вторые полномасштабные прочностные испытания надувного модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE).

Американская космическая компания провела испытания надувного модуля
© ferra.ru

Этот модуль входит в структуру перспективной околоземной орбитальной станции Orbital Reef. Испытания предполагали проверку модуля на прочность путём нагнетания избыточного давления. Объём аппарата — 300 кубических метров.

Согласно критериям испытаний, LIFE удовлетворяет требованиям безопасности NASA. За показатель результативности было принято максимальное давление на разрыв на уровне 60,8 фунтов на квадратный дюйм — стандарт NASA. Тогда как надувной модуль разорвался при давлении 74 фунта на квадратный дюйм, что близко к результату первого испытания в 77 фунтов.

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