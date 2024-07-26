Выращенные мышцы побывали на МКС: что удалось узнать

В исследовании, опубликованном 25 июля в журнале Stem Cell Reports, Нган Хуанг из Стэнфордского университета и ее команда использовали космические эксперименты, чтобы расширить представления о нарушениях в работе мышц, вызванных микрогравитацией. Отправив ранее биоинженерные мышечные клетки на МКС, исследователи наблюдали значительные метаболические изменения и сдвиги в активности генов, которые отражают возрастную потерю мышц, или саркопению.

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Исследование показало, что микрогравитация негативно влияет на регенерацию мышц, что приводит к нарушению формирования мышечных волокон и изменению активности генов.

Примечательно, что в мышечных клетках нарушается функция митохондрий и увеличивается образование жира, что аналогично состоянию, наблюдаемому у пожилых людей с саркопенией.

Команда обнаружила, что специальные лекарственные препараты частично смягчают эти эффекты, сохраняя функцию мышц и замедляя сдвиг в сторону образования жира.

Это исследование, по мнению ученых, подчеркивает потенциал использования космических моделей для ускорения изучения саркопении и оценки терапевтических вмешательств.

Планируются дальнейшие эксперименты, в том числе еще один космический полет в 2025 году.

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