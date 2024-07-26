Астрономы: красные карлики наиболее перспективны для поиска жизни

Астрономы рассчитали, что экзопланеты у красных карликов наиболее перспективны с точки зрения поисков жизни. Такие светила поддерживают наиболее широкие области пересечения двух зон обитаемости — традиционной тепловой и предложенной учеными ультрафиолетовой. По словам астрономов, идеальное место для поиска жизни — звезда Проксима Центавра, расположенная чуть более чем в четырех световых годах от Земли. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

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Экзопланета — это планета, которая вращается вокруг звезды, но находится не в нашей Солнечной системе. За последние 20 лет ученые подтвердили существование 5690 таких тел в 4243 звездных системах. Некоторые из экзопланет располагаются на таком расстоянии от светила, что вода на их поверхности может оставаться в жидком агрегатном состоянии. Такое расстояние от звезды называется зоной обитаемости. Она может меняться в зависимости от типа и возраста звезд: увеличиваться, уменьшаться или сдвигаться вместе с массой звезды.

Однако со временем у звезд меняется интенсивность ультрафиолетового излучения. В более ранних исследованиях ученые доказали, что ультрафиолетовое излучение запускает в ионах цианистого водорода и сульфита водорода образование предшественников РНК. Как и в случае с теплом, существует определенное расстояние от звезды, на котором планета подвергается такому уровню воздействия ультрафиолета, при котором образуется РНК, но не разрушаются биомолекулы. Без ультрафиолета соединение будет инертным, то есть неактивным.

Внеземная жизнь гипотетически возможна на экзопланетах, находящихся на таком расстоянии от звезды, которое комфортно и с точки зрения тепла, и с точки зрения поступления ультрафиолетового излучения. Команда исследователей проанализировала данные с телескопов NASA Swift Ultraviolet/Optical Telescope и NASA Galaxy Evolution Explorer (GALEX), чтобы рассчитать эволюцию ультрафиолетовой светимости звезд, в «тепловой» зоне обитаемости которых есть экзопланеты.

Больше всего планет, находящихся в области пересечения двух зон обитаемости, астрономы наблюдали в звездных системах с красными карликами. Гипотетически для возникновения жизни подходят, например, экзопланеты Ross 128 b, Luyten b, Gliese 667 Cc, и Gliese 180 b. Все они находятся в пределах 40 световых лет от Земли.

Пересечения этих двух зон обитаемости ученые не наблюдали в системах с самыми холодными красными карликами (чья температура ниже 2800 К — немного выше 2500°C). Одной из таких систем является TRAPPIST-1, где сразу три планеты находятся в тепловой зоне обитаемости.

Также модель ученых показала, что Проксима Центавра — идеальное место для поиска жизни за пределами Солнечной системы, так как там пересечение двух зон обитаемости самое широкое. Эта звезда расположена всего в чуть более чем четырех световых годах от Земли и считается одной из ближайших к Солнечной системе.

Работа показывает, что экзопланеты у красных карликов могут быть наиболее перспективны для поисков внеземной жизни. Эти данные пригодятся для исследований астробиологов.