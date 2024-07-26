Sonos признал крупный сбой после обновления приложения

Sonos признала, что ее недавнее обновление приложения было ошибкой. Обновление, запущенное в мае, нарушило работу ключевых функций, включая регулировку громкости для некоторых акустических систем, что вызвало волну жалоб от пользователей.

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Гендиректор компании Патрик Спенс обратился к клиентам в откровенном посте в соцсетях, признав недостатки и определив приоритеты его исправления. Компания наметила «дорожную карту» улучшений на ближайшие месяцы, включая усовершенствования в настройке музыкальной библиотеки, отзывчивости на громкость, надежности сигналов и редактировании плейлистов.

Несмотря на эти заверения, затянувшиеся сроки исправлений вызвали критику со стороны пользователей, которые остались «один на один» с приложением, «не удовлетворяющим базовым функциональным потребностям», пишут СМИ.

Хотя Sonos по-прежнему хвалят за ее высококачественное аудиооборудование, проблемы с приложением омрачают репутацию компании.