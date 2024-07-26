Гендиректор iFixit обвинил ИИ-компанию Anthropic в перегрузке серверов

Генеральный директор iFixit Кайл Виенс публично раскритиковал компанию Anthropic, занимающуюся разработкой ИИ-решений, за то, что она якобы перегружает серверы чрезмерными запросами. В своем сообщении в Twitter (X сейчас) Виенс поставил под сомнение необходимость Anthropic генерировать миллион обращений к серверу ежедневно, заявив, что эта деятельность не только нарушает политику использования контента iFixit, но и нагружает их DevOps-ресурсы.

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По словам Виенса, условия обслуживания iFixit прямо запрещают использовать его контент для обучения моделей машинного обучения или искусственного интеллекта без предварительного письменного разрешения.

Интересно, что Виенс обратился к ИИ Anthropic, чтобы узнать его точку зрения на этот вопрос. Так, чат-бот согласился с позицией iFixit, посоветовав не использовать контент в нарушение условий предоставления услуг.