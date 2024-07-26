В Роскомнадзоре рассказали о мерах в отношении YouTube

В Роскомнадзоре назвали основание для принятие мер в отношении видеохостинга YouTube. Слова ведомства приводит РИА Новости.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — рассказали в Роскомнадзоре.



В ведомстве также подчеркнули, что у него разработаны меры на случай подобных действий компании. Роскомнадзор подчеркнул, что оставляет за собой право на их использование.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube необходимо «закрыть к чертовой матери».