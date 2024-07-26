Создатели ChatGPT представили собственную поисковую систему с ИИ

OpenAI представила новую поисковую систему с ИИ под названием SearchGPT.

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Этот инструмент, находящийся на стадии прототипа, предназначен для поиска актуальной информации и новостей в режиме реального времени, что делает его прямым конкурентом Google Search.

SearchGPT обещает быстрые и актуальные ответы с четкими и релевантными источниками. Он ориентирован на запросы о текущих событиях и недавних разработках, что отличает его от ChatGPT, который больше подходит для разговорных взаимодействий и доступа к более старой информации.

Система тестируется на небольшой группе пользователей и издателей, чтобы собрать отзывы перед широким запуском.

На сайте search.chatgpt.com пользователи могут присоединиться к листу ожидания для доступа к SearchGPT.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что планирует интегрировать лучшие функции SearchGPT в ChatGPT для создания более полезного и актуального инструмента.