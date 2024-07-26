AMD отложила запуск Ryzen 9000

AMD отложила запуск процессоров серии Ryzen 9000, первоначально запланированный на 31 июля, из-за непредвиденных проблем с начальными партиями. Новые даты выпуска — 8 августа для Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X и 15 августа для Ryzen 9 9950X и 9900X.

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Задержка произошла из-за проблем с доступностью обзорных образцов, которые обычно распространяются за несколько недель до выхода продукта на рынок. AMD объяснила задержку проблемами с контролем качества, обнаруженными во время финальной проверки первых партий продукции. Компания решила заменить эти устройства, чтобы убедиться, что они «соответствуют ее высоким стандартам».

Компания заявила: «Мы обнаружили, что первоначальные производственные единицы не полностью соответствуют нашим ожиданиям по качеству. Чтобы обеспечить наилучшие условия для наших пользователей, мы работаем над заменой этих устройств на новые».