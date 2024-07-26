Обнаружена уникальная особенность в самом ярком гамма-всплеске в истории

В октябре 2022 года астрономы зафиксировали самый яркий за всю историю гамма-всплеск GRB 221009A, названный BOAT. Недавно международная группа ученых обнаружила в данных космического гамма-телескопа «Ферми» ранее не наблюдаемую особенность — эмиссионную линию.

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Гамма-всплески — самые мощные взрывы в космосе, испускающие огромное количество гамма-лучей, самой высокоэнергетической формы света. ГВ происходит, когда ядро массивной звезды исчерпывает свое топливо, разрушается и образует быстро вращающуюся черную дыру. Материя, падающая в черную дыру, создает противоположно направленные струи частиц, которые прорываются сквозь внешние слои звезды почти со скоростью света.

Ученым удалось обнаружить в спектре всплеска GRB 221009A эмиссионную линию — явление, которое никогда не было достоверно зафиксировано в подобных событиях. Эта линия, предположительно, возникла в результате аннигиляции электронов и позитронов, движущихся с невероятно высокой скоростью. Эмиссионная линия — участок энергетического спектра, где интенсивность излучения усилена по сравнению с соседними областями спектра.

BOAT был настолько ярким, что запитал большинство гамма-детекторов на орбите. Однако, спустя несколько минут после пика яркости, телескоп «Ферми» смог зафиксировать необычный энергетический пик. Именно в этом пике и обнаружили уникальную эмиссионную линию.

«Когда я впервые увидел этот сигнал, у меня по коже побежали мурашки. Наш дальнейший анализ показал, что это первая эмиссионная линия с высокой степенью достоверности, увиденная за 50 лет изучения гамма-всплесков», — отметила Мария Эдвиге Равазио из Университета Радбуда в Неймегене.



Открытие стало большим прорывом в изучении гамма-всплесков и поможет ученым лучше понять процессы, происходящие внутри экстремальных космических объектов. Исследование опубликовано в журнале Science.