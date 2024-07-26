В Госдуме предложили дублировать контент с YouTube на российских площадках

Одним из возможных эффектов деградации YouTube может стать появление на российских видеохостингах дублированных каналов иностранных блогеров и селебрити.

Об этом в своих соцсетях сообщил 26 июля зампред Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Не все российские зрители готовы использовать VPN (да и в случае c YouTube это не сильно поможет), поэтому условного Мистера Биста [MrBeast] они будут искать на Rutube и VK. Как известно, спрос рождает предложение, и уже довольно скоро кто-нибудь смекнет, что можно легко набрать аудиторию, просто перезаливая чужой контент. И я думаю, что наши платформы выберут ту же позицию, что сейчас занимают по отношению к пиратским фильмам: нет жалобы от правообладателя — значит, нет и проблемы», — предположил депутат.



Горелкин также отметил, что при этом было бы правильно заложить для иностранцев какой-то механизм дальнейшей легализации контента на российской площадке. Например, чтобы условный Мистер Бист мог при желании получить контроль над своими роликами и официально вел свой канал.

«Дублировать контент на отечественные площадки самое время и тем российским авторам, которые два года упорно не реагировали на предупреждения», — подытожил Горелкин.



Как писала «Парламентская газета», ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что до конца этой недели YouTube на компьютерах российских пользователей замедлится до 40 процентов, а до конца следующей — на 70. Видеохостинг начали целенаправленно замедлять за многочисленные нарушения российского законодательства.