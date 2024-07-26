Раскрыт секрет строительства древнейшей египетской пирамиды

Ученые из Политехнического института в Париже (Франция) установили, как была построена самая ранняя пирамида Древнего Египта. Речь идет о пирамиде Джосера, или Ступенчатой пирамиде.

Это сооружение возвели в период Древнего царства для первого или второго фараона 3-й династии (2670-2650 гг. до н.э.) Джосера. Оно расположено на плато Саккара, состоит из шести крупных ступеней и возвышается на 60 метров в высоту.

До наших дней не сохранилось никаких источников, повествующих о строительстве пирамид. Поэтому ученые не знают, какие технологии при этом применялись. Согласно наиболее распространенной теории, тяжелые каменные блоки поднимали на высоту с помощью пандусов.

Новое исследование показало, что пирамиду Джосера могли строить с помощью гидравлического подъемника. Ученые провели всесторонний анализ гидрологической сети Саккары. Они установили, что пирамида расположена в водоразделе к западу от плотины Гиср эль-Мудир.

Сколько лет пирамидам в Египте?

Так, в районе строительства могло располагаться ныне исчезнувшее озеро. Его воды могли наполнять ров, окружавший пирамиду, что упрощало навигацию и транспортировку материалов.

Ученые также открыли «чрезвычайно передовую» систему управления водными ресурсами в Саккаре. Она включает в себя плотину Гиср-эль-Мудир и систему очистки воды из ряда высеченных в скале отсеков, соединенных каналом («Глубокую траншею»).

Исследователи заключили, что для строительства пирамиды Джосера египтяне могли использовать гидравлический лифт. Внутри нее располагалась вертикальная шахта – элемент, которого нет ни в одной другой известной пирамиде. Возможно, древние архитекторы поднимали по ней камни, используя давление воды.

Моделирование показало, что за один раз можно было поднять от 50 до 100 тонн камней. Всего за 20-30 лет строительства через шахту прошло до 54 млн кубометров воды, сообщает PLOS One.

Ранее сообщалось, что возле Великих пирамид Гизы выявили геофизические аномалии. Также были найдены признаки погребенной под песком структуры.