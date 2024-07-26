Пользователи YouTube пожаловались на невозможность смотреть ролики

Пользователи YouTube и блокировщиков рекламы жалуются, что вместо ролика наблюдают черный экран. Об этом сообщает портал Android Police.

По сообщениям пользователей форума Reddit, на компьютерах с установленными в браузерах блокировщиками рекламы перестали загружаться ролики. Вместо этого пользователи наблюдают черный экран перед началом видео на протяжении от 6 до 20 секунд. Затем уже идет показ выбранного видео.

Предполагается, что это не проблема сети, а работа технологии серверного внедрения рекламы, которую разрабатывает YouTube. Такой подход делает рекламные вставки частью видео, что, в свою очередь, затрудняет работу блокировщиков. Таким образом, расширения могут блокировать содержание рекламы, не позволяя сразу переходить к просмотру видео.

Пока проблемы наблюдаются не у всех пользователей блокировщиков рекламы, однако пользователи считают, что со временем YouTube сможет искоренить все обходные способы пропустить рекламу в целях продвижения подписки YouTube Premium. В прошлом компания вынудила разработчиков модифицированного приложения YouTube Vanced закрыть свой сервис, который запускал ролики, пропуская рекламу.