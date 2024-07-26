Мишустин поручил создать центр по разработке новых материалов и химии

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил создать головной центр компетенций, который будет заниматься разработкой и созданием новых материалов и химических веществ. Об этом сообщается на сайте кабмина, пишет РИА Новости.

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Центр будет заниматься экспертно-аналитическим сопровождением в области новых материалов, созданием единого реестра материалов и технологий их производства. Также специалисты центра займутся формированием реестра применения новых материалов и проведением экспертизы по стандартизации и технологическим регламентам.

Кроме того, профильным министерствам, включая Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов и Министерство экономического развития, поручено до 20 августа подготовить предложения по поддержке производителей критической химии и редких металлов. Эти предложения должны включать механизмы предоставления гарантий по кредитам и скидок для потребителей такой продукции.

Особое внимание будет уделено поддержке производителей редких и редкоземельных металлов, биотехнологий и композиционных материалов.