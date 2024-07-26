В Telegram появится каталог мини-приложений

Разработчики Telegram выпустили новую бета-версию мессенджера для Android с множеством новых функций, которые скоро появятся в основной версии приложения. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

Одним из ключевых изменений станет появление каталога мини-приложений. Так, в поиске появится новая вкладка для мини-приложений, где пользователи могут искать веб-программы и игры по названию, а также просматривать ранее запущенные и популярные мини-приложения.

Недавно появившийся встроенный браузер в Telegram тоже получит обновление с рядом новых функций. Так, пользователи смогут открывать несколько страниц одновременно и переключаться между ними, просматривать историю, создавать закладки, а также управлять кэшем и файлами cookie. Кроме того, будет доступна возможность смены поисковой системы.

Также пользователи смогут выставлять в историях погодный стикер, отображающий текущую температуру, и выбирать обложки для видеоисторий в профиле, устанавливая в качестве обложки кадр из этого же видео.