Авторы почтового клиента Proton выпустили биткоин-кошелек

Компания Proton, известная своими сервисами электронной почты и облачными системами хранения данных, выходит на рынок криптовалют со своим первым криптокошельком Proton Wallet. В настоящее время он поддерживает только биткоин.

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В отличие от централизованных бирж, Proton Wallet гарантирует, что пользователи «сохранят контроль над своими приватными ключами, обеспечивая повышенную безопасность». Если пользователь потеряет свое устройство, он сможет восстановить кошелек с помощью фразы восстановления — функция, аналогичная другим кошелькам.

Интегрированный в экосистему Proton, насчитывающую более 100 миллионов аккаунтов, кошелек позволяет легко проводить транзакции биткоина, используя адреса электронной почты вместо длинных открытых ключей. Proton сотрудничает с компаниями Banxa и Ramp для облегчения операций по обмену фиатных валют на биткоины, пишут СМИ.

Отличительной особенностью кошелька Proton является ротация адресов, ориентированная на конфиденциальность, которая «меняет публичные адреса при каждой транзакции, повышая анонимность». Первоначально кошелек стал доступен для платных подписчиков Proton, но вскоре он станет доступен всем пользователям Proton.