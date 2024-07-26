В Кремле дали совет россиянам, заблокированным в YouTube

Граждане России должны быть готовы к тому, что их будут «выкидывать» из западных информационных ресурсов, таких как Youtube, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками Фестиваля новых медиа.

По его словам, в этом случае не нужно стесняться переходить на другие платформы, передает Telegram-канал «Мастерской новых медиа».

«Мы должны быть просто готовы к тому, что да, и дальше нас будут выкидывать из их ресурсов. Но я считаю, что выкинули из одного — надо идти в другой. И нечего стесняться», — заявил Песков по поводу блокировки YouTube ряда российских пользователей.



При этом представитель Кремля отметил, что западные страны пока не готовы услышать и понять мнение российской стороны, поэтому сейчас попытки объяснить что-либо будут пустой тратой времени. По его словам, остается только ждать того момента, когда ситуация начнет успокаиваться и на Западе начнут задумываться о диалоге с РФ.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал акцию певца SHAMAN (Ярослава Дронова) у посольства США. По его словам, исполнитель «все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию и сделав то, что он умеет делать лучше всего».

SHAMAN выступил в ходе акции в поддержку отечественных исполнителей у посольства США в Москве в пятницу 19 июля. Он заявил, что выступление было направлено в том числе на защиту его коллег, российских артистов, которые попали под блокировку на площадке YouTube.