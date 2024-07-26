Лондону грозит цунами из-за затонувшего в Темзе «корабля Судного дня»

Лондону может угрожать цунами. Опасность исходит от затонувшего в Темзе «корабля Судного дня» времен Второй Мировой войны, начиненного взрывчаткой. Эксперты предупредили, что боеприпасы могут сдетонировать и вызвать огромную волну.

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Американский эсминец «Ричард Монтгомери» перевозил боеприпасы для союзников. В августе 1944 года он затонул в устье Темзы на глубине примерно 15 метров. На его борту находилось 1400 тонн взрывчатки, и ее не успели выгрузить на берег перед тем, как корабль погрузился под воду.

Мачты эсминца все еще возвышаются над водой. Специалисты разрабатывают планы по их безопасному демонтажу, чтобы они не рухнули на затонувшее судно и не вызвали взрыв.

Новое исследование также показало, что состояние корпуса судна стремительно ухудшается. Так, часть палубы возле третьего трюма начала разрушаться по левому борту. Вся носовая часть, лежащая на дне, наклонилась на 10-15 см. Растущий крен на восток вызвал обеспокоенность экспертов. Они заявили, что обломки могут обрушиться из-за размывания поддерживающих их отложений.

Трещина вдоль второго грузового отсека за год стала на 5 см шире и на 37 см длиннее. Она создает видимость того, что носовая часть раскалывается надвое. Задняя часть также грозит развалиться.

«Ухудшение состояния затонувшего судна вызывает беспокойство, и городской совет внимательно следит за ситуацией», – отметили представители местных властей.



Специалисты опасаются, что падение обломков корабля потревожит боеприпасы. Они могут обладать достаточной взрывной силой, чтобы вызвать волну цунами в Темзе и привести к разрушениям на побережье, сообщает The Daily Mail.

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