Россияне стали тратить больше денег на восстановленные смартфоны

Россияне стали больше тратиться на восстановленные смартфоны. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, имеющееся в распоряжении «Газеты.Ru».

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Apple и Samsung остаются самыми популярными брендами на рынке восстановленных смартфонов в России. В первом квартале 2024 года Apple вырвался вперед, но по итогам второго квартала доли Apple и Samsung равны и в общем объеме продаж восстановленных смартфонов составляют почти по 32%. В денежном выражении Apple стабильно удерживает лидерство.

Наиболее востребованными моделями у Apple стали iPhone 11 (128 ГБ), iPhone 12 (128 ГБ) и iPhone 12 Pro Max (256 ГБ). У Samsung популярностью пользуются модели среднего ценового сегмента: Galaxy A12 (64 ГБ), Galaxy A10 (32 ГБ) и флагман 2021 года Galaxy S21 Ultra 5G (128 ГБ).

Следующими по популярности стали смартфоны Xiaomi, лидеры среди которых Redmi Note 9 (64 ГБ), Redmi Note 10S (128 ГБ) и Redmi 9 (64 ГБ). Наибольший прирост в продажах показали смартфоны Realme, увеличившиеся на 357% в штуках и на 345% в денежном выражении.

В целом россияне стали платить за восстановленные смартфоны на 40% больше, чем год назад. Средняя стоимость такого телефона в апреле-июне 2024 года составила 23 630 руб. против 16 780 руб. годом ранее.

Отмечается, что динамика продаж восстановленных смартфонов в розничной сети «МегаФона» отражает мировые тренды: глобальные продажи смартфонов на вторичном рынке растут, тогда как спрос на новые устройства замедляется.