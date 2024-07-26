Актуальный iPhone 15 подешевел в России почти наполовину

В российских магазинах снизилась цена актуального смартфона iPhone 15. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Согласно исследованию рынка и предложений, современный iPhone 15 подешевел более чем на 40%. Осенью 2023 года эта модель предлагалась в среднем за 125−170 тыс. руб. Теперь же цена гаджета заметно упала ниже 75 тыс. руб. В некоторых случаях встречаются смартфоны, которые продают за 62 тыс. руб.

Стоимость смартфонов Apple может отличаться в зависимости от цвета устройства, объема памяти, количества поддерживаемых SIM-карт, региона, для которого гаджет предназначен, и города, в котором его покупают. Самые дешевые, как правило, американские модели, которые не имеют поддержки физической SIM-карты, вместо которой используется электронная eSIM.

iPhone 15 — это базовая модель в актуальной линейке смартфонов Apple, которую представили осенью 2023 года. Гаджет оснащается OLED-экраном на 6,1 дюйма с вырезом Dynamic Island, производительным чипом Apple A16 Bionic, использовавшимся в iPhone 14 Pro, а также основной камерой на 48 Мп и разъемом USB Type-C.