Создан инновационный метод переработки аккумуляторов

Исследовательская группа из Университета Райса под руководством профессора Джеймса Тура разработала метод переработки литий-ионных аккумуляторов, решив «важнейшую экологическую проблему».

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Новая методика, подробно описанная в журнале Nature Communications, позволяет эффективно извлекать и очищать активные материалы из отходов аккумуляторов, что обещает повысить устойчивость производства электромобилей (EV).

В новом методе используется процесс, называемый FJH. Этот метод предполагает пропускание электрического тока через резистивный материал для быстрого нагрева и превращения отходов аккумуляторов в ценные вещества. Нагрев отходы до 2500 градусов по Кельвину за несколько секунд, команда создала материалы с магнитной оболочкой и стабильной структурой ядра, что облегчает их разделение и очистку.

Этот подход, который позволил добиться 98-процентной степени извлечения металлов из аккумуляторов, значительно сокращает количество металлических примесей, сохраняя при этом структурную целостность материалов. Метод особенно эффективен для катодов на основе кобальта, широко используемых в электромобилях, которые проявили неожиданный магнетизм, позволяющий легко их отделять.