В России оценили, грозит ли блогерам потеря денег из-за замедления YouTube

Российские блогеры не столкнутся с потерей денег от рекламы на YouTube из-за замедления его десктопных версий.

© Газета.Ru

Об этом НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Учитывая, что пока замедление идет на десктопной версии, пока что это не сильно скажется на том, что они захотят уйти и перестать работать с YouTube. Надо понимать, что если рекламодатели увидят, что у блогера статистика меняется, то они будут просить скидку», — отметил эксперт.



Однако он уточнил, что говорить о таких последствиях пока рано. При этом решение замедлить YouTube является «хитрой мерой», считает Зыков. По его словам, YouTube может столкнуться с недовольством российских пользователей, которые не прочитают о его замедлении в новостях и обвинят корпорацию в плохой работе.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. По его словам, «деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против простых россиян, но против «антироссийской политики хостинга». Он подчеркнул, что пока мера коснется только пользователей компьютеров.