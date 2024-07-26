В древнеегипетских гробницах найдена золотая фольга

В Египте археологическая миссия Министерства туризма и древностей во время раскопок в Тель-эль-Дире обнаружила множество артефактов, среди которых оказалась и редко встречающаяся золотая фольга.

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Как сообщает Heritage Daily, раскопки проводились на территории погребального комплекса Тель-эль-Дир. Там расположены захоронения и гробницы периода 26-й династии (664 г. до н.э. - 525 г. до н.э.), последней династии Древнего Египта до ее персидского завоевания в 525 году до нашей эры.

Всего археологи раскопали 63 глинобитных гробницы и могильные ямы, внутри которых была обнаружена очень богатая коллекция погребальных подношений. В состав погребального инвентаря, например, входили ритуальные фигурки ушебти, которые должны были служить умершим в загробной жизни.

Также была обнаружена многочисленная керамика, в том числе импортная. Но наибольшее внимание археологов привлекла золотая фольга с изображениями древнеегипетских божеств, которая встречается в захоронениях довольно редко. Также были найдены изготовленные из золотой фольги символы, связанные с удачей и защитой.

Кроме того, археологи нашли множество языков, изготовленных из золотой фольги. Это характерно для древнеегипетской традиции погребения. Золотой язык в рот умершему вкладывали для того, чтобы он мог отвечать Осирису на суде и получить пропуск в загробной мир.

В ходе раскопок был найден и глиняный сосуд, в котором хранилось 38 бронзовых монет. Они датируются периодом правления династии Птолемеев. На многих монетах выгравирована голова Зевса Амона - своего рода комбинации греческого бога Зевса и египетского бога Амона. На одной монете выгравирован орел, слева от которого располагается рог изобилия.

В ходе раскопок было обнаружено большое количество и других погребальных приношений, таких как защитные амулеты, статуэтки и зеркало. Найденные предметы подтверждают, что город Дамиетта, где расположен некрополь, был центром торговли в древние времена.