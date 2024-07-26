Создатель ChatGPT рассказал, кто будет контролировать ИИ в будущем

Сооснователь и CEO OpenAI Сэм Альтман рассказал, кто будет контролировать будущее ИИ.

Стремительное развитие искусственного интеллекта требует стратегического выбора: будет ли мир демократическим, где технологии доступны всем, или авторитарным, где ИИ используется для усиления власти.

Альтман подчеркивает, что США и союзники должны продолжать лидировать в развитии ИИ, чтобы предотвратить его использование авторитарными режимами для контроля и шпионажа.

Чтобы обеспечить лидерство в ИИ, США необходимо принять четыре меры.

Во-первых, создать надежные меры безопасности для защиты интеллектуальной собственности и данных. Во-вторых, развивать инфраструктуру, включая дата-центры и электростанции, чтобы поддерживать ИИ-системы.

В-третьих, выработать политику коммерческой дипломатии, четко определяя экспортные правила и контроль за иностранными инвестициями. И, наконец, сформировать новые модели для установления норм по разработке и внедрению ИИ, включая диалог с Китаем.

Альтман также предложил создать международное агентство, подобное Международному агентству по атомной энергии, для регулирования ИИ.