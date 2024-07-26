Xiaomi раскрыла стоимость ремонта складных Mix Fold 4 и Mix Flip

Xiaomi объявила цены на ремонт новых складных смартфонов Mix Fold 4 и Mix Flip вне гарантийного обслуживания.

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Главным сюрпризом стала стоимость замены внутреннего экрана: для Mix Fold 4 она составляет $497, а для Mix Flip — $240. Это подчеркивает хрупкость складных дисплеев и высокие затраты на их ремонт.

Другие компоненты также недешевы: замена материнской платы для Mix Fold 4 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища обойдется в $398, а для Mix Flip с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища — $328.

Стоит отметить, что цены на ремонт включают только стоимость запчастей, а за работу берется дополнительная плата.