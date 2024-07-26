Apple Maps стали доступны в браузере

Apple запустила веб-версию Apple Maps в виде публичной бета-версии. Этот шаг позволит конкурировать с Google Maps, давно представленным в таком виде.

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Новинка доступна на английском языке в браузерах Safari и Chrome на Mac и iPad, а также в Chrome и Edge на Windows.

В будущем планируется поддержка других языков и платформ. Функционал веб-версии аналогичен мобильному приложению: построение маршрутов, заказ еды, просмотр отзывов и подборок мест.

В ближайшие месяцы Apple добавит новые функции, такие как панорамный 360-градусный просмотр.

Разработчики смогут добавлять ссылки на карты на своих сайтах, что позволит пользователям получать маршруты и подробную информацию о местах. Запуск веб-версии Apple Maps произошел спустя 12 лет после появления сервиса на iPhone.