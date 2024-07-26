Создатели ChatGPT представили собственный нейросетевой поисковик

Компания OpenAI анонсировала запуск тестовой версии своего поисковика SearchGPT, который обобщает информацию с сайтов и дает ответы на вопросы пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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SearchGPT — это поисковик, который использует искусственный интеллект для предоставления краткой выжимки информации из релевантных и понятных источников. Пока сервис доступен только ограниченному числу тестировщиков, но все желающие могут присоединиться к листу ожидания и получить доступ к сервису, как только он станет доступен. Когда пользователи смогут воспользоваться поисковиком, не сообщается.

По данным WSJ, OpenAI заключила соглашения с крупнейшими новостными изданиями для получения доступа к их контенту с целью обучения SearchGPT. Среди партнеров числятся в том числе международные издания, такие как Associated Press, Financial Times, Business Insider, Le Monde и другие. Некоторые из этих сделок обошлись OpenAI в миллионы долларов.

Однако многие СМИ выражают обеспокоенность по поводу влияния искусственного интеллекта на их бизнес. Существует опасение, что ИИ-поисковики от OpenAI или Google будут предоставлять краткие, но исчерпывающие ответы, устраняя необходимость перехода по ссылкам на сайты, что может лишить СМИ трафика и доходов от рекламы.