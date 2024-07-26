«Госуслуги» и RuStore станут обязательными для предустановки

Правительство России утвердило перечень российских программ, которые должны быть обязательно установлены в 2025 году на новые смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и Smart TV. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Для предустановки на смартфоны и компьютеры станут обязательными браузер, офисное ПО и антивирус, а также платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore. Всего для смартфонов и планшетов будет предусмотрена предустановка 19 программ.

Также новым распоряжением закреплено 18 программ, включая различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям, которые должны ставиться на телевизоры.

Закон об обязательной установке программ на продаваемую в России технику вступил в силу в апреле 2021 года. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год (за исключением отдельных классов программ), пояснили в правительстве.

Ранее пресс-служба ФСБ России заявила о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. После чего ряд федеральных ведомств принял решение отказаться от использования гаджетов американской корпорации в служебных целях. В частности, от использования iPhone отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе и Росавиации.