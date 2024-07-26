Космонавт Артемьев охарактеризовал людей, которые верят в плоскую Землю

Существуют люди, которые не верят в то, что Земля круглая. К ним нужно относиться с юмором. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

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По его словам, такие представители Общества плоской Земли подвергают сомнению любые факты. Их бесполезно переубеждать или стараться переспорить.

— Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни — он может быть подвержен сомнению, — заявил Артемьев.



Он добавил, что есть те, кто не верят в полет Юрия Гагарина в космос и в то, что Соединенные Штаты были на Луне, пишет РИА Новости.

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Космонавт поделился инструкцией о том, что делать при встрече с инопланетянами. По его словам, необходимо сразу сделать селфи. Чтобы те люди, которые пришли после вас, они поняли, что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией.

К осени 2024 года американские ученые планируют запустить серию новаторских миссий по обнаружению инопланетных цивилизаций и доказательству существования внеземной жизни. Российский ученый, эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал «Вечерней Москве», что уже были запущены самые разные программы по поиску инопланетной жизни.