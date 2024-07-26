Браузер Chrome начал подробнее описывать потенциально опасные файлы из Сети

В браузере Google Chrome появилась новая функция защиты — облачный антивирус, работающий на ИИ-механизме распознавания потенциальных угроз в скачиваемых файлах.

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Раньше Chrome просто предупреждал о возможной угрозе в файле, который пользователь собирался скачать, теперь сканируется и файл, и даже зашифрованный паролем архив. Все подозрительные файлы помечаются серым треугольником, файлы с высоким риском заражения устройства — красным.

Браузер подробно описывает потенциальную опасность и классифицирует угрозу, чтобы пользователь имел представление о том, что может попасть на компьютер. Разработчики Google утверждают, что благодаря облачному антивирусному сканеру эффективность детектирования угроз улучшится в 50 раз.

При этом пользователи смогут сканировать запароленные архивы, вводя пароль с помощью ИИ. Но работают эти функции только в режиме расширенной защиты, стандартные настройки позволяют сканировать только метаданные файлов.