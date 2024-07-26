Японская сеть супермаркетов внедрила ИИ для оценки улыбчивости сотрудников

Aeon, японская сеть супермаркетов, внедрила ИИ-систему под названием «Mr Smile» для «контроля и улучшения» улыбок сотрудников в 240 магазинах в стране. Разработанная InstaVR, система Mr Smile оценивает поведение персонала на основе более 450 факторов, включая выражение лица, тон голоса и приветствия. Система призвана «стандартизировать» улыбки и «повысить уровень удовлетворенности клиентов».

ИИ включает элементы «геймификации», чтобы мотивировать сотрудников улучшать оценку улыбки и общее отношение к обслуживанию. Предыдущее испытание с участием 3 400 сотрудников в восьми магазинах показало, что за три месяца отношение к обслуживанию улучшилось в 1,6 раза.

Хотя Aeon рассматривает эту технологию как шаг к повышению качества обслуживания клиентов, возникают вопросы о влиянии такого постоянного контроля на «самочувствие» сотрудников, отмечают СМИ.