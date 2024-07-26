Поисковик Microsoft получил резюмирование результатов от ИИ

Microsoft запустила предварительную версию новой функции Bing, основанной на искусственном интеллекте, под названием Bing Generative Search. Этот инструмент генерирует ответы на запросы пользователей с помощью LLM.

Функция будет представлять резюме в верхней части страницы с результатами поиска, сопровождаемое ссылками на основные источники и дополнительную сопутствующую информацию. Например, при поиске по запросу «сколько живут слоны» будет выдано подробное резюме, а также видеоролики о факторах, влияющих на продолжительность жизни слонов.

В настоящее время эта функция доступна только для ограниченного числа запросов и пользователей. Компания намерена собрать отзывы и доработать инструмент перед более широким выпуском.

Google ранее представил аналогичную функцию, AI Overview, которая вызвала неоднозначную реакцию из-за, например, советов в стиле «полей пиццу клеем, чтобы удержать сыр».