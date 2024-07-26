Ученые предупредили о быстром замусоривании околоземного пространства

Космическое пространство вокруг Земли наполняется мусором тревожными темпами. Об этом говорится в ежегодном отчете Европейского космического агентства (ЕКА) за 2023 год.

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ЕКА публикует доклады о состоянии космической среды с 2017 года. Агентство отслеживает более 35 тыс. искусственных объектов в ближнем космосе.

Согласно документу, из-за роста количества запусков ближний космос быстро теряет предсказуемость. Особую озабоченность вызывает орбитальный диапазон от 500 до 600 километров над поверхностью планеты, где находится большинство новых спутников. Любая крупная авария в этом сегменте может вызвать цепную реакцию, которая повредит или выведет из строя тысячи аппаратов.

Эксперты прогнозируют увеличение числа катастрофических столкновений уже через несколько десятилетий, если существующие тенденции останутся неизменными.

Кроме того, в 2023 году наблюдалось значительное увеличение случаев неконтролируемого падения космического мусора на Землю. Специалисты зафиксировали более 600 подобных эпизодов.

В ЕКА уточнили, что большинство инцидентов было связано с возросшей солнечной активностью. Возмущения на Солнце заставляют верхние слои земной атмосферы раздуваться, из-за чего спутники и другие объекты быстро теряют высоту в связи с возросшим сопротивлением.

Ранее ученые выяснили, что космический мусор угрожает озоновому слою Земли.