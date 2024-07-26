Найдена возможная причина превосходства млекопитающих в ходе эволюции

Международная группа палеонтологов из Великобритании, США и Франции обнаружила ключевую особенность ранних млекопитающих, которая обеспечила им преимущество в ходе эволюционной гонки. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Специалисты изучили окаменелости Krusatodon kirtlingtonensis — крошечного существа, похожего на современных мышей и жившего 166 млн лет назад во время юрского периода.

По словам исследователей, изучение останков зверька показало, что они обладали замедленным развитием и большой продолжительностью жизни. Krusatodon kirtlingtonensis могли прожить семь и более лет, тогда как срок жизни современных мышей ограничен тремя годами.

Ученые отметили, что пока неясно, в какой именно момент истории развитие ранних млекопитающих стало ускоряться, однако этот сдвиг определенно имел место.

Палеонотологи считают, что сокращение периода молодости и быстрое достижение зрелости в итоге позволило млекопитающим распространиться по всей планете и занять большинство экологических ниш.