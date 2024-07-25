Politico: на космодроме Куру в Гвиане застряли несколько ракет «Роскосмоса»

На Гвианском космическом центре, также известном как космодром Куру, остались по меньшей мере две законсервированные ракеты «Союз-2», принадлежащие «Роскосмосу». Об этом сообщают источники.

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«Есть один полностью собранный [„Союз-2“ на складе], потому что в начале войны на Украине до запуска оставалось несколько дней», — сказал собеседник издания Politico. По его словам, переговоры о будущем ракет «ведутся на очень высоком уровне».



Их нахождение на космодроме создало необычную дилемму и подняло сложные геополитические вопросы, отмечает издание, поскольку ракеты следует переместить, чтобы освободить место для новых ракет европейского производства. Сейчас операторы как раз пытаются перейти от традиционной зависимости от крупных государственных программ к расширению сотрудничества с небольшими стартапами.